Актуальна ціна Alpaca Finance сьогодні становить 0,00953236 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ALPACA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ALPACA на MEXC вже зараз.

Логотип Alpaca Finance

Ціна Alpaca Finance (ALPACA)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 ALPACA до USD:

+1,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Alpaca Finance (ALPACA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:12:55 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Alpaca Finance (ALPACA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Мін. за 24 год
Макс. за 24 год

+0,27%

+0,76%

-0,51%

-0,51%

Актуальна ціна Alpaca Finance (ALPACA) становить $0,00953236. За останні 24 години ALPACA торгувався між мінімумом у $ 0,00921513 і максимумом у $ 0,00964823, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ALPACA становить $ 8,78, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00826362.

Що стосується короткострокових результатів, то ALPACA змінився на +0,27% за останню годину, +0,76% за 24 години та на -0,51% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Alpaca Finance (ALPACA)

Поточна ринкова капіталізація Alpaca Finance — $ 1,45M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ALPACA — 151,67M, зі загальною пропозицією 151668641.6027096. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,45M.

Історія ціни Alpaca Finance (ALPACA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Alpaca Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Alpaca Finance до USD становила $ -0,0041849329.
За останні 60 днів зміна ціни Alpaca Finance до USD становила $ -0,0045371946.
За останні 90 днів зміна ціни Alpaca Finance до USD становила $ -0,02943392727886739.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,76%
30 днів$ -0,0041849329-43,90%
60 днів$ -0,0045371946-47,59%
90 днів$ -0,02943392727886739-75,53%

Що таке Alpaca Finance (ALPACA)

Alpaca Finance is the first leveraged yield farming protocol on Binance Smart Chain. We are a fair launch project with no pre-sale, no investor, and no pre-mine. Our protocol will allow user to open a leveraged yield farming position by borrowing from our deposit vaults.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Alpaca Finance (ALPACA)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Alpaca Finance (USD)

Скільки коштуватиме Alpaca Finance (ALPACA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Alpaca Finance (ALPACA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Alpaca Finance.

Перегляньте прогноз ціни Alpaca Finance вже зараз!

ALPACA до місцевих валют

Токеноміка Alpaca Finance (ALPACA)

Розуміння токеноміки Alpaca Finance (ALPACA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ALPACA зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Alpaca Finance (ALPACA)

Скільки сьогодні коштує Alpaca Finance (ALPACA)?
Актуальна ціна ALPACA у USD становить 0,00953236 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ALPACA до USD?
Поточна ціна ALPACA до USD — $ 0,00953236. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Alpaca Finance?
Ринкова капіталізація ALPACA — $ 1,45M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ALPACA?
Циркуляційна пропозиція ALPACA — 151,67M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ALPACA?
ALPACA досяг історичної максимальної ціни у 8,78 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ALPACA?
Історична мінімальна ціна ALPACA становила 0,00826362 USD.
Який обсяг торгівлі ALPACA?
Актуальний обсяг торгівлі ALPACA за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна ALPACA цього року?
ALPACA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ALPACA для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:12:55 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Alpaca Finance (ALPACA)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.