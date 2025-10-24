Інформація щодо ціни Alpaca Finance (ALPACA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Мін. за 24 год $ 0,00921513
Макс. за 24 год $ 0,00964823
Рекордний максимум $ 8,78
Найнижча ціна $ 0,00826362
Зміна ціни (за 1 год) +0,27%
Зміна ціни (1 дн.) +0,76%
Зміна ціни (за 7 дн.) -0,51%

Актуальна ціна Alpaca Finance (ALPACA) становить $0,00953236. За останні 24 години ALPACA торгувався між мінімумом у $ 0,00921513 і максимумом у $ 0,00964823, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ALPACA становить $ 8,78, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00826362.

Що стосується короткострокових результатів, то ALPACA змінився на +0,27% за останню годину, +0,76% за 24 години та на -0,51% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Alpaca Finance (ALPACA)

Ринкова капіталізація $ 1,45M
Обсяг (за 24 год) --
Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,45M
Циркуляційне постачання 151,67M
Загальна пропозиція 151 668 641,6027096

Поточна ринкова капіталізація Alpaca Finance — $ 1,45M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ALPACA — 151,67M, зі загальною пропозицією 151668641.6027096. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,45M.