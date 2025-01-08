Ціна Alpaca City (ALPA)
Поточна ціна Alpaca City (ALPA) сьогодні становить 0.00530882 USD з ринковою капіталізацією $ 57.97K USD. Ціна ALPA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Alpaca City:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 50.76 USD
- зміна ціни Alpaca City протягом дня — -7.28%
- циркуляційна пропозиція – 10.92M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Alpaca City до USD становила $ -0.000417298745878027.
За останні 30 днів зміна ціни Alpaca City до USD становила $ -0.0016200941.
За останні 60 днів зміна ціни Alpaca City до USD становила $ +0.0001027039.
За останні 90 днів зміна ціни Alpaca City до USD становила $ -0.000178801324551495.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000417298745878027
|-7.28%
|30 днів
|$ -0.0016200941
|-30.51%
|60 днів
|$ +0.0001027039
|+1.93%
|90 днів
|$ -0.000178801324551495
|-3.25%
Останній аналіз цін Alpaca City: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.05%
-7.28%
-3.60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DeFi meets Alpaca NFTs. Alpaca City is endeavoring to create a more accessible DeFi ecosystem by combining the power of yield farming and NFT.
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