Сьогоднішня ціна Alpaca City (ALPA)

Поточна ціна Alpaca City (ALPA) сьогодні становить 0.00530882 USD з ринковою капіталізацією $ 57.97K USD. Ціна ALPA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Alpaca City:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 50.76 USD

- зміна ціни Alpaca City протягом дня — -7.28%

- циркуляційна пропозиція – 10.92M USD

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