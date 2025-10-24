Інформація щодо ціни Alpaca (ALPACA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00015037 $ 0,00015037 $ 0,00015037 Мін. за 24 год $ 0,00015925 $ 0,00015925 $ 0,00015925 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00015037$ 0,00015037 $ 0,00015037 Макс. за 24 год $ 0,00015925$ 0,00015925 $ 0,00015925 Рекордний максимум $ 0,00553708$ 0,00553708 $ 0,00553708 Найнижча ціна $ 0,00003789$ 0,00003789 $ 0,00003789 Зміна ціни (за 1 год) +1,41% Зміна ціни (1 дн.) +5,35% Зміна ціни (за 7 дн.) +7,52% Зміна ціни (за 7 дн.) +7,52%

Актуальна ціна Alpaca (ALPACA) становить $0,00015841. За останні 24 години ALPACA торгувався між мінімумом у $ 0,00015037 і максимумом у $ 0,00015925, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ALPACA становить $ 0,00553708, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00003789.

Що стосується короткострокових результатів, то ALPACA змінився на +1,41% за останню годину, +5,35% за 24 години та на +7,52% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Alpaca (ALPACA)

Ринкова капіталізація $ 153,19K$ 153,19K $ 153,19K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 153,19K$ 153,19K $ 153,19K Циркуляційне постачання 962,11M 962,11M 962,11M Загальна пропозиція 962 106 040,601821 962 106 040,601821 962 106 040,601821

Поточна ринкова капіталізація Alpaca — $ 153,19K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ALPACA — 962,11M, зі загальною пропозицією 962106040.601821. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 153,19K.