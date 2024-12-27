Ціна ALP (ALP)
Поточна ціна ALP (ALP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 801.54K USD. Ціна ALP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ALP:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.63K USD
- зміна ціни ALP протягом дня — +1.26%
- циркуляційна пропозиція – 816.40M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ALP до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ALP до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ALP до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ALP до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.26%
|30 днів
|$ 0
|-66.61%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ALP: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.42%
+1.26%
-22.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ALP Coin is a community-driven parody memecoin built on the Solana blockchain, capturing the spirit of individuality and freedom. Designed to symbolize a movement of bold, independent-minded enthusiasts, ALP Coin represents the passion of those who value personal freedom, resilience, and unconventional thinking. With a playful nod to the nicotine-loving, thrill-seeking, and spirited personalities, ALP Coin embodies the ethos of "anti-woke" alternatives in the digital currency world. As a token that celebrates the daring and autonomous, ALP Coin encourages like-minded individuals to join a decentralized community that celebrates risk, rugged individuality, and the principles of unrestricted expression. While unconnected to any particular organization or figure, ALP Coin brings together a global community of advocates for free thought and empowerment, united under the symbol of $ALP.
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