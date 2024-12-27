Сьогоднішня ціна ALP (ALP)

Поточна ціна ALP (ALP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 801.54K USD. Ціна ALP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ALP:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.63K USD

- зміна ціни ALP протягом дня — +1.26%

- циркуляційна пропозиція – 816.40M USD

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