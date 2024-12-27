Сьогоднішня ціна Alongside Crypto Market Index (AMKT)

Поточна ціна Alongside Crypto Market Index (AMKT) сьогодні становить 266.98 USD з ринковою капіталізацією $ 1.43M USD. Ціна AMKT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Alongside Crypto Market Index:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.12K USD

- зміна ціни Alongside Crypto Market Index протягом дня — +3.09%

- циркуляційна пропозиція – 5.35K USD

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