Ціна Alongside Crypto Market Index (AMKT)
Поточна ціна Alongside Crypto Market Index (AMKT) сьогодні становить 266.98 USD з ринковою капіталізацією $ 1.43M USD. Ціна AMKT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Alongside Crypto Market Index:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.12K USD
- зміна ціни Alongside Crypto Market Index протягом дня — +3.09%
- циркуляційна пропозиція – 5.35K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Alongside Crypto Market Index до USD становила $ +8.0.
За останні 30 днів зміна ціни Alongside Crypto Market Index до USD становила $ +8.0915764440.
За останні 60 днів зміна ціни Alongside Crypto Market Index до USD становила $ +138.8635865540.
За останні 90 днів зміна ціни Alongside Crypto Market Index до USD становила $ +95.57235262906603.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +8.0
|+3.09%
|30 днів
|$ +8.0915764440
|+3.03%
|60 днів
|$ +138.8635865540
|+52.01%
|90 днів
|$ +95.57235262906603
|+55.76%
Останній аналіз цін Alongside Crypto Market Index: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.48%
+3.09%
-5.87%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AMKT is a crypto index designed to track the crypto market in a single token.
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