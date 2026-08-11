Яка зараз ринкова ціна Alon?

Alon оцінюється в ₴0.2394727910159013200000, зі зміною 252.26% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має ALON?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення ALON у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний Alon у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість ALON?

Обігова кількість становить 997838798.413731, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для Alon?

Alon згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як ALON виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem,Binance Alpha Spotlight?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem,Binance Alpha Spotlight, імпульс ALON залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.