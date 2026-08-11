Сьогоднішня ціна Aloka the Peace Dog

Поточна ціна Aloka the Peace Dog (ALOKA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ALOKA до USD становить $ 0 за ALOKA.

Aloka the Peace Dog наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 9 446,55, з циркуляційною пропозицією у 999,07M ALOKA. Протягом останніх 24 годин ALOKA торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00207445, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ALOKA змінився на -- за останню годину та на -1,92% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Aloka the Peace Dog (ALOKA)

Ринкова капіталізація $ 9,45K$ 9,45K $ 9,45K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 9,45K$ 9,45K $ 9,45K Циркуляційне постачання 999,07M 999,07M 999,07M Загальна пропозиція 999 074 410,589657 999 074 410,589657 999 074 410,589657

Поточна ринкова капіталізація Aloka the Peace Dog — $ 9,45K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ALOKA — 999,07M, зі загальною пропозицією 999074410.589657. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,45K.