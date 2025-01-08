Сьогоднішня ціна Alman (ALMAN)

Поточна ціна Alman (ALMAN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12.77K USD. Ціна ALMAN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Alman:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.88 USD

- зміна ціни Alman протягом дня — -6.73%

- циркуляційна пропозиція – 999.80M USD

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