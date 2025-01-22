Ціна Ally (ALY)
Поточна ціна Ally (ALY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ALY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ally:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 174.46 USD
- зміна ціни Ally протягом дня — -3.47%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ally до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ally до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ally до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ally до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.47%
|30 днів
|$ 0
|-25.54%
|60 днів
|$ 0
|-16.73%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ally: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
-3.47%
-15.60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The ALLY Eco leverages the power of blockchain focusing specifically on privacy for communication and fast and secure financial transactions. Utilizing a proprietary Proof of Authority (PoA) consensus, it will offer a future independent incentivization protocol layer that can be scaled to all blockchain projects. With over 200,000 users, ALLY has become the hub for those looking to freely speak and come together.
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