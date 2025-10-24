Інформація щодо ціни AllUnity EUR (EURAU) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 Мін. за 24 год $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Макс. за 24 год $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Рекордний максимум $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Найнижча ціна $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 Зміна ціни (за 1 год) +0.01% Зміна ціни (1 дн.) +0.10% Зміна ціни (за 7 дн.) -0.87% Зміна ціни (за 7 дн.) -0.87%

Актуальна ціна AllUnity EUR (EURAU) становить $1.16. За останні 24 години EURAU торгувався між мінімумом у $ 1.16 і максимумом у $ 1.16, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум EURAU становить $ 1.19, тоді як його історичний мінімум — $ 1.1.

Що стосується короткострокових результатів, то EURAU змінився на +0.01% за останню годину, +0.10% за 24 години та на -0.87% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо AllUnity EUR (EURAU)

Ринкова капіталізація $ 20.47M$ 20.47M $ 20.47M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 20.47M$ 20.47M $ 20.47M Циркуляційне постачання 17.63M 17.63M 17.63M Загальна пропозиція 17,629,680.33 17,629,680.33 17,629,680.33

Поточна ринкова капіталізація AllUnity EUR — $ 20.47M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція EURAU — 17.63M, зі загальною пропозицією 17629680.33. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20.47M.