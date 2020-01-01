Токеноміка AllSafe (ASAFE) Дізнайтеся ключову інформацію про AllSafe (ASAFE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація AllSafe (ASAFE) Allsafe2 is a medium of exchange designed around securely exchanging information which is a process made possible by certain principles of cryptography. Within Allsafe systems the safety, integrity and balance of all ledgers is maintained by a community, handling cryptocurrency transactions for a small foo. Allsafe seek to add more security. This is our main goal. We will try to add allsafe to casinos and online stores. We welcome you all to participate in this project. This coin will be for trading as well as in the use of game Офіційний вебсайт: https://allsafecoin.org/ Купити ASAFE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни AllSafe (ASAFE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена AllSafe (ASAFE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 5,62K $ 5,62K $ 5,62K Загальна пропозиція: $ 15,00M $ 15,00M $ 15,00M Циркуляційна пропозиція: $ 13,02M $ 13,02M $ 13,02M FDV (повністю розведена вартість): $ 6,47K $ 6,47K $ 6,47K Історичний максимум: $ 0,202387 $ 0,202387 $ 0,202387 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00043154 $ 0,00043154 $ 0,00043154 Дізнайтеся більше про ціну AllSafe (ASAFE)

Токеноміка AllSafe (ASAFE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки AllSafe (ASAFE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ASAFE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ASAFE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ASAFE, досліджуйте ціну токена ASAFE в реальному часі!

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