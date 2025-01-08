Сьогоднішня ціна AllSafe (ASAFE)

Поточна ціна AllSafe (ASAFE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 4.81K USD. Ціна ASAFE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AllSafe:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни AllSafe протягом дня — -14.52%

- циркуляційна пропозиція – 13.02M USD

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