Ціна AllSafe (ASAFE)
Поточна ціна AllSafe (ASAFE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 4.81K USD. Ціна ASAFE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AllSafe:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни AllSafe протягом дня — -14.52%
- циркуляційна пропозиція – 13.02M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AllSafe до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AllSafe до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни AllSafe до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AllSafe до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-14.52%
|30 днів
|$ 0
|-28.77%
|60 днів
|$ 0
|-12.37%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AllSafe: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.04%
-14.52%
-16.62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Allsafe2 is a medium of exchange designed around securely exchanging information which is a process made possible by certain principles of cryptography. Within Allsafe systems the safety, integrity and balance of all ledgers is maintained by a community, handling cryptocurrency transactions for a small foo. Allsafe seek to add more security. This is our main goal. We will try to add allsafe to casinos and online stores. We welcome you all to participate in this project. This coin will be for trading as well as in the use of game
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