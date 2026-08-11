Сьогоднішня ціна Alloca

Поточна ціна Alloca (ALLOCA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,08% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ALLOCA до USD становить $ 0 за ALLOCA.

Alloca наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 45 877, з циркуляційною пропозицією у 56,29M ALLOCA. Протягом останніх 24 годин ALLOCA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,15777, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ALLOCA змінився на +0,89% за останню годину та на +6,91% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 9,86.

Ринкова інформація щодо Alloca (ALLOCA)

Ринкова капіталізація $ 45,88K$ 45,88K $ 45,88K Обсяг (за 24 год) $ 9,86$ 9,86 $ 9,86 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 81,50K$ 81,50K $ 81,50K Циркуляційне постачання 56,29M 56,29M 56,29M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Alloca — $ 45,88K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 9,86. Циркуляційна пропозиція ALLOCA — 56,29M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 81,50K.