Актуальна ціна ALLINDOGE сьогодні становить 0,00557304 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ALLINDOGE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ALLINDOGE на MEXC вже зараз.Актуальна ціна ALLINDOGE сьогодні становить 0,00557304 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ALLINDOGE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ALLINDOGE на MEXC вже зараз.

Ціна ALLINDOGE (ALLINDOGE)

Актуальна ціна 1 ALLINDOGE до USD:

$0,00557304
+2,10%1D
USD
Графік ціни ALLINDOGE (ALLINDOGE) в реальному часі
Інформація щодо ціни ALLINDOGE (ALLINDOGE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00537296
Мін. за 24 год
$ 0,00590806
Макс. за 24 год

$ 0,00537296
$ 0,00590806
$ 0,01291751
$ 0,00438126
+2,51%

+2,17%

-5,93%

-5,93%

Актуальна ціна ALLINDOGE (ALLINDOGE) становить $0,00557304. За останні 24 години ALLINDOGE торгувався між мінімумом у $ 0,00537296 і максимумом у $ 0,00590806, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ALLINDOGE становить $ 0,01291751, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00438126.

Що стосується короткострокових результатів, то ALLINDOGE змінився на +2,51% за останню годину, +2,17% за 24 години та на -5,93% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ALLINDOGE (ALLINDOGE)

$ 5,51M
--
$ 5,51M
994,45M
994 448 350,352716
Поточна ринкова капіталізація ALLINDOGE — $ 5,51M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ALLINDOGE — 994,45M, зі загальною пропозицією 994448350.352716. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,51M.

Історія ціни ALLINDOGE (ALLINDOGE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ALLINDOGE до USD становила $ +0,00011814.
За останні 30 днів зміна ціни ALLINDOGE до USD становила $ -0,0007924032.
За останні 60 днів зміна ціни ALLINDOGE до USD становила $ -0,0013115046.
За останні 90 днів зміна ціни ALLINDOGE до USD становила $ -0,00400618258459709.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00011814+2,17%
30 днів$ -0,0007924032-14,21%
60 днів$ -0,0013115046-23,53%
90 днів$ -0,00400618258459709-41,82%

Що таке ALLINDOGE (ALLINDOGE)

ALLINDOGE is building AgentOS, a next-generation AI operating system that breaks down the wall between Web2 and Web3 and builds a unified intelligent interaction layer. Users don't need to pay attention to complicated technical details, the system realizes seamless connection and collaboration between on-chain protocols and off-chain services with the help of advanced cross-chain technology and intelligent routing. You only need to express your real intention, and AI can intelligently analyze the demand, plan the optimal execution path, automatically complete cross-chain, cross-protocol and cross-platform operations, and continuously optimize the strategy according to the market dynamics.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс ALLINDOGE (ALLINDOGE)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни ALLINDOGE (USD)

Скільки коштуватиме ALLINDOGE (ALLINDOGE) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів ALLINDOGE (ALLINDOGE) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо ALLINDOGE.

Перегляньте прогноз ціни ALLINDOGE вже зараз!

ALLINDOGE до місцевих валют

Токеноміка ALLINDOGE (ALLINDOGE)

Розуміння токеноміки ALLINDOGE (ALLINDOGE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ALLINDOGE зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про ALLINDOGE (ALLINDOGE)

Скільки сьогодні коштує ALLINDOGE (ALLINDOGE)?
Актуальна ціна ALLINDOGE у USD становить 0,00557304 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ALLINDOGE до USD?
Поточна ціна ALLINDOGE до USD — $ 0,00557304. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація ALLINDOGE?
Ринкова капіталізація ALLINDOGE — $ 5,51M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ALLINDOGE?
Циркуляційна пропозиція ALLINDOGE — 994,45M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ALLINDOGE?
ALLINDOGE досяг історичної максимальної ціни у 0,01291751 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ALLINDOGE?
Історична мінімальна ціна ALLINDOGE становила 0,00438126 USD.
Який обсяг торгівлі ALLINDOGE?
Актуальний обсяг торгівлі ALLINDOGE за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна ALLINDOGE цього року?
ALLINDOGE може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ALLINDOGE для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.