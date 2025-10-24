Інформація щодо ціни ALLINDOGE (ALLINDOGE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00537296 $ 0,00537296 $ 0,00537296 Мін. за 24 год $ 0,00590806 $ 0,00590806 $ 0,00590806 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00537296$ 0,00537296 $ 0,00537296 Макс. за 24 год $ 0,00590806$ 0,00590806 $ 0,00590806 Рекордний максимум $ 0,01291751$ 0,01291751 $ 0,01291751 Найнижча ціна $ 0,00438126$ 0,00438126 $ 0,00438126 Зміна ціни (за 1 год) +2,51% Зміна ціни (1 дн.) +2,17% Зміна ціни (за 7 дн.) -5,93% Зміна ціни (за 7 дн.) -5,93%

Актуальна ціна ALLINDOGE (ALLINDOGE) становить $0,00557304. За останні 24 години ALLINDOGE торгувався між мінімумом у $ 0,00537296 і максимумом у $ 0,00590806, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ALLINDOGE становить $ 0,01291751, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00438126.

Що стосується короткострокових результатів, то ALLINDOGE змінився на +2,51% за останню годину, +2,17% за 24 години та на -5,93% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ALLINDOGE (ALLINDOGE)

Ринкова капіталізація $ 5,51M$ 5,51M $ 5,51M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,51M$ 5,51M $ 5,51M Циркуляційне постачання 994,45M 994,45M 994,45M Загальна пропозиція 994 448 350,352716 994 448 350,352716 994 448 350,352716

Поточна ринкова капіталізація ALLINDOGE — $ 5,51M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ALLINDOGE — 994,45M, зі загальною пропозицією 994448350.352716. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,51M.