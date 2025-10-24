Інформація щодо ціни Alligator Alcatraz (ICE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0,00000895 Макс. за 24 год $ 0,00000917 Рекордний максимум $ 0,00045638 Найнижча ціна $ 0,0000085 Зміна ціни (за 1 год) -0,68% Зміна ціни (1 дн.) -0,77% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,14%

Актуальна ціна Alligator Alcatraz (ICE) становить $0,00000901. За останні 24 години ICE торгувався між мінімумом у $ 0,00000895 і максимумом у $ 0,00000917, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ICE становить $ 0,00045638, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0000085.

Що стосується короткострокових результатів, то ICE змінився на -0,68% за останню годину, -0,77% за 24 години та на +1,14% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Alligator Alcatraz (ICE)

Ринкова капіталізація $ 9,08K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 9,08K Циркуляційне постачання 999,74M Загальна пропозиція 999 744 308,446351

Поточна ринкова капіталізація Alligator Alcatraz — $ 9,08K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ICE — 999,74M, зі загальною пропозицією 999744308.446351. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,08K.