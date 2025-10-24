Актуальна ціна Alligator Alcatraz сьогодні становить 0,00000901 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ICE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ICE на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Alligator Alcatraz сьогодні становить 0,00000901 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ICE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ICE на MEXC вже зараз.

Докладніше про ICE

Інформація про ціну ICE

Токеноміка ICE

Прогноз ціни ICE

Логотип Alligator Alcatraz

Ціна Alligator Alcatraz (ICE)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 ICE до USD:

--
----
-0,70%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Alligator Alcatraz (ICE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:32:54 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Alligator Alcatraz (ICE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00000895
$ 0,00000895$ 0,00000895
Мін. за 24 год
$ 0,00000917
$ 0,00000917$ 0,00000917
Макс. за 24 год

$ 0,00000895
$ 0,00000895$ 0,00000895

$ 0,00000917
$ 0,00000917$ 0,00000917

$ 0,00045638
$ 0,00045638$ 0,00045638

$ 0,0000085
$ 0,0000085$ 0,0000085

-0,68%

-0,77%

+1,14%

+1,14%

Актуальна ціна Alligator Alcatraz (ICE) становить $0,00000901. За останні 24 години ICE торгувався між мінімумом у $ 0,00000895 і максимумом у $ 0,00000917, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ICE становить $ 0,00045638, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0000085.

Що стосується короткострокових результатів, то ICE змінився на -0,68% за останню годину, -0,77% за 24 години та на +1,14% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Alligator Alcatraz (ICE)

$ 9,08K
$ 9,08K$ 9,08K

--
----

$ 9,08K
$ 9,08K$ 9,08K

999,74M
999,74M 999,74M

999 744 308,446351
999 744 308,446351 999 744 308,446351

Поточна ринкова капіталізація Alligator Alcatraz — $ 9,08K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ICE — 999,74M, зі загальною пропозицією 999744308.446351. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,08K.

Історія ціни Alligator Alcatraz (ICE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Alligator Alcatraz до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Alligator Alcatraz до USD становила $ -0,0000028564.
За останні 60 днів зміна ціни Alligator Alcatraz до USD становила $ -0,0000037911.
За останні 90 днів зміна ціни Alligator Alcatraz до USD становила $ -0,000005248047434971659.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,77%
30 днів$ -0,0000028564-31,70%
60 днів$ -0,0000037911-42,07%
90 днів$ -0,000005248047434971659-36,80%

Що таке Alligator Alcatraz (ICE)

Прогноз ціни Alligator Alcatraz (USD)

Скільки коштуватиме Alligator Alcatraz (ICE) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Alligator Alcatraz (ICE) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Alligator Alcatraz.

Перегляньте прогноз ціни Alligator Alcatraz вже зараз!

ICE до місцевих валют

Токеноміка Alligator Alcatraz (ICE)

Розуміння токеноміки Alligator Alcatraz (ICE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ICE зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Alligator Alcatraz (ICE)

Скільки сьогодні коштує Alligator Alcatraz (ICE)?
Актуальна ціна ICE у USD становить 0,00000901 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ICE до USD?
Поточна ціна ICE до USD — $ 0,00000901. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Alligator Alcatraz?
Ринкова капіталізація ICE — $ 9,08K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ICE?
Циркуляційна пропозиція ICE — 999,74M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ICE?
ICE досяг історичної максимальної ціни у 0,00045638 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ICE?
Історична мінімальна ціна ICE становила 0,0000085 USD.
Який обсяг торгівлі ICE?
Актуальний обсяг торгівлі ICE за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна ICE цього року?
ICE може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ICE для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:32:54 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Alligator Alcatraz (ICE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

