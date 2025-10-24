Актуальна ціна Alliewai by Virtuals сьогодні становить 0,00019189 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни AWAI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни AWAI на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Alliewai by Virtuals сьогодні становить 0,00019189 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни AWAI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни AWAI на MEXC вже зараз.

Ціна Alliewai by Virtuals (AWAI)

Актуальна ціна 1 AWAI до USD:

$0,00019164
$0,00019164
+2,30%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Alliewai by Virtuals (AWAI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:12:28 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Alliewai by Virtuals (AWAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00018213
Мін. за 24 год
$ 0,00019337
Макс. за 24 год

$ 0,00018213
$ 0,00019337
$ 0,00199519
$ 0,00013535
+2,75%

+2,51%

+1,67%

+1,67%

Актуальна ціна Alliewai by Virtuals (AWAI) становить $0,00019189. За останні 24 години AWAI торгувався між мінімумом у $ 0,00018213 і максимумом у $ 0,00019337, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AWAI становить $ 0,00199519, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00013535.

Що стосується короткострокових результатів, то AWAI змінився на +2,75% за останню годину, +2,51% за 24 години та на +1,67% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Alliewai by Virtuals (AWAI)

$ 192,06K
--
$ 192,06K
1,00B
1 000 000 000,0
Поточна ринкова капіталізація Alliewai by Virtuals — $ 192,06K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AWAI — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 192,06K.

Історія ціни Alliewai by Virtuals (AWAI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Alliewai by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Alliewai by Virtuals до USD становила $ -0,0000994032.
За останні 60 днів зміна ціни Alliewai by Virtuals до USD становила $ -0,0001482413.
За останні 90 днів зміна ціни Alliewai by Virtuals до USD становила $ -0,0011541264866325457.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+2,51%
30 днів$ -0,0000994032-51,80%
60 днів$ -0,0001482413-77,25%
90 днів$ -0,0011541264866325457-85,74%

Що таке Alliewai by Virtuals (AWAI)

Alliewai is the flagship agent of 2wai and the first human-realistic AI avatar with a face and voice. She speaks, replies, and guides users in real time, showing what it means to interact with AI on video. Powered by the $AWAI token for API access, creator tools, analytics, and governance. Leading the shift from text-based agents to voice and video. Available today.

Прогноз ціни Alliewai by Virtuals (USD)

Скільки коштуватиме Alliewai by Virtuals (AWAI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Alliewai by Virtuals (AWAI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Alliewai by Virtuals.

Перегляньте прогноз ціни Alliewai by Virtuals вже зараз!

AWAI до місцевих валют

Токеноміка Alliewai by Virtuals (AWAI)

Розуміння токеноміки Alliewai by Virtuals (AWAI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена AWAI зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Alliewai by Virtuals (AWAI)

Скільки сьогодні коштує Alliewai by Virtuals (AWAI)?
Актуальна ціна AWAI у USD становить 0,00019189 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна AWAI до USD?
Поточна ціна AWAI до USD — $ 0,00019189. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Alliewai by Virtuals?
Ринкова капіталізація AWAI — $ 192,06K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція AWAI?
Циркуляційна пропозиція AWAI — 1,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) AWAI?
AWAI досяг історичної максимальної ціни у 0,00199519 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) AWAI?
Історична мінімальна ціна AWAI становила 0,00013535 USD.
Який обсяг торгівлі AWAI?
Актуальний обсяг торгівлі AWAI за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна AWAI цього року?
AWAI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни AWAI для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:12:28 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.