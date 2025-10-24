Інформація щодо ціни Alliewai by Virtuals (AWAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00018213 $ 0,00018213 $ 0,00018213 Мін. за 24 год $ 0,00019337 $ 0,00019337 $ 0,00019337 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00018213$ 0,00018213 $ 0,00018213 Макс. за 24 год $ 0,00019337$ 0,00019337 $ 0,00019337 Рекордний максимум $ 0,00199519$ 0,00199519 $ 0,00199519 Найнижча ціна $ 0,00013535$ 0,00013535 $ 0,00013535 Зміна ціни (за 1 год) +2,75% Зміна ціни (1 дн.) +2,51% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,67% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,67%

Актуальна ціна Alliewai by Virtuals (AWAI) становить $0,00019189. За останні 24 години AWAI торгувався між мінімумом у $ 0,00018213 і максимумом у $ 0,00019337, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AWAI становить $ 0,00199519, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00013535.

Що стосується короткострокових результатів, то AWAI змінився на +2,75% за останню годину, +2,51% за 24 години та на +1,67% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Alliewai by Virtuals (AWAI)

Ринкова капіталізація $ 192,06K$ 192,06K $ 192,06K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 192,06K$ 192,06K $ 192,06K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Alliewai by Virtuals — $ 192,06K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AWAI — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 192,06K.