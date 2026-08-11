Сьогоднішня ціна Alliance Games

Поточна ціна Alliance Games (COA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації COA до USD становить $ 0 за COA.

Alliance Games наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 9,462.72, з циркуляційною пропозицією у 365.00M COA. Протягом останніх 24 годин COA торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.02674497, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці COA змінився на -- за останню годину та на +13.07% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Alliance Games (COA)

Ринкова капіталізація $ 9.46K$ 9.46K $ 9.46K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 51.85K$ 51.85K $ 51.85K Циркуляційне постачання 365.00M 365.00M 365.00M Загальна пропозиція 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Alliance Games — $ 9.46K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція COA — 365.00M, зі загальною пропозицією 2000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 51.85K.