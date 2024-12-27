Ціна Alliance Fan Token (ALL)
Поточна ціна Alliance Fan Token (ALL) сьогодні становить 0.069555 USD з ринковою капіталізацією $ 109.88K USD. Ціна ALL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Alliance Fan Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 340.51 USD
- зміна ціни Alliance Fan Token протягом дня — -0.24%
- циркуляційна пропозиція – 1.58M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Alliance Fan Token до USD становила $ -0.00016831676001708.
За останні 30 днів зміна ціни Alliance Fan Token до USD становила $ +0.0025489473.
За останні 60 днів зміна ціни Alliance Fan Token до USD становила $ +0.0061248463.
За останні 90 днів зміна ціни Alliance Fan Token до USD становила $ -0.0016491590778999.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00016831676001708
|-0.24%
|30 днів
|$ +0.0025489473
|+3.66%
|60 днів
|$ +0.0061248463
|+8.81%
|90 днів
|$ -0.0016491590778999
|-2.31%
Останній аналіз цін Alliance Fan Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
-0.24%
-4.88%
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