Сьогоднішня ціна AllDomains Name Service

Поточна ціна AllDomains Name Service (ADNS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,50% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ADNS до USD становить $ 0 за ADNS.

AllDomains Name Service наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 103 599, з циркуляційною пропозицією у 5,00B ADNS. Протягом останніх 24 годин ADNS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ADNS змінився на -0,18% за останню годину та на +4,07% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо AllDomains Name Service (ADNS)

Ринкова капіталізація $ 103,60K$ 103,60K $ 103,60K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 103,60K$ 103,60K $ 103,60K Циркуляційне постачання 5,00B 5,00B 5,00B Загальна пропозиція 4 999 511 350,324241 4 999 511 350,324241 4 999 511 350,324241

Поточна ринкова капіталізація AllDomains Name Service — $ 103,60K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ADNS — 5,00B, зі загальною пропозицією 4999511350.324241. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 103,60K.