Ціна AllDomains (ALL)
Поточна ціна AllDomains (ALL) сьогодні становить 0.00123052 USD з ринковою капіталізацією $ 236.33K USD. Ціна ALL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AllDomains:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.32 USD
- зміна ціни AllDomains протягом дня — -2.91%
- циркуляційна пропозиція – 192.06M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AllDomains до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AllDomains до USD становила $ +0.0007528643.
За останні 60 днів зміна ціни AllDomains до USD становила $ -0.0002990914.
За останні 90 днів зміна ціни AllDomains до USD становила $ +0.0001612417990213898.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.91%
|30 днів
|$ +0.0007528643
|+61.18%
|60 днів
|$ -0.0002990914
|-24.30%
|90 днів
|$ +0.0001612417990213898
|+15.08%
Останній аналіз цін AllDomains: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.61%
-2.91%
+45.85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The $ALL Token, the native currency of AllDomains, holds significant importance in shaping the future of the project. It empowers users by granting them influence over the decision-making process and direction of AllDomains. By actively engaging with the platform and contributing to its success, users are rewarded with $ALL tokens, reinforcing the growth and sustainability of the AllDomains ecosystem. This token plays a crucial role in establishing AllDomains as a leading entity in the Web3 industry, offering users a comprehensive platform to manage their digital identities.
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