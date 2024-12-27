Сьогоднішня ціна AllDomains (ALL)

Поточна ціна AllDomains (ALL) сьогодні становить 0.00123052 USD з ринковою капіталізацією $ 236.33K USD. Ціна ALL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AllDomains:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.32 USD

- зміна ціни AllDomains протягом дня — -2.91%

- циркуляційна пропозиція – 192.06M USD

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