Сьогоднішня ціна Allbridge (ABR)

Поточна ціна Allbridge (ABR) сьогодні становить 0.107783 USD з ринковою капіталізацією $ 2.16M USD. Ціна ABR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Allbridge:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 166.48 USD

- зміна ціни Allbridge протягом дня — +1.55%

- циркуляційна пропозиція – 20.00M USD

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