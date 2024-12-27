Ціна Allbridge (ABR)
Поточна ціна Allbridge (ABR) сьогодні становить 0.107783 USD з ринковою капіталізацією $ 2.16M USD. Ціна ABR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Allbridge:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 166.48 USD
- зміна ціни Allbridge протягом дня — +1.55%
- циркуляційна пропозиція – 20.00M USD
Отримуйте оновлення цін ABR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ABR.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Allbridge до USD становила $ +0.00164408.
За останні 30 днів зміна ціни Allbridge до USD становила $ -0.0172706628.
За останні 60 днів зміна ціни Allbridge до USD становила $ +0.0103858297.
За останні 90 днів зміна ціни Allbridge до USD становила $ +0.00463470093686772.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00164408
|+1.55%
|30 днів
|$ -0.0172706628
|-16.02%
|60 днів
|$ +0.0103858297
|+9.64%
|90 днів
|$ +0.00463470093686772
|+4.49%
Останній аналіз цін Allbridge: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.14%
+1.55%
+2.32%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Allbridge is modular and expanding token bridge with on-chain consensus. It’s a simple, modern, and reliable way to transfer assets between blockchain networks. Allbridge mission is to make the blockchain world borderless and provide a tool to freely move assets between different networks. In the future it will evolve into a DAO-style multi-chain hub, establishing connections between the EVM and non-EVM networks.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 ABR до AUD
A$0.1724528
|1 ABR до GBP
￡0.08514857
|1 ABR до EUR
€0.10347168
|1 ABR до USD
$0.107783
|1 ABR до MYR
RM0.48179001
|1 ABR до TRY
₺3.80042858
|1 ABR до JPY
¥17.0189357
|1 ABR до RUB
₽11.11458296
|1 ABR до INR
₹9.22083565
|1 ABR до IDR
Rp1,766.93414352
|1 ABR до PHP
₱6.24818051
|1 ABR до EGP
￡E.5.48184338
|1 ABR до BRL
R$0.66609894
|1 ABR до CAD
C$0.15520752
|1 ABR до BDT
৳12.8585119
|1 ABR до NGN
₦166.84592834
|1 ABR до UAH
₴4.51179638
|1 ABR до VES
Bs5.496933
|1 ABR до PKR
Rs29.95612919
|1 ABR до KZT
₸55.75937939
|1 ABR до THB
฿3.67432247
|1 ABR до TWD
NT$3.53636023
|1 ABR до CHF
Fr0.0970047
|1 ABR до HKD
HK$0.83639608
|1 ABR до MAD
.د.م1.08429698