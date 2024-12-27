Сьогоднішня ціна All Your Base (AYB)

Поточна ціна All Your Base (AYB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 920.25K USD. Ціна AYB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності All Your Base:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.00K USD

- зміна ціни All Your Base протягом дня — +0.70%

- циркуляційна пропозиція – 1.99T USD

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