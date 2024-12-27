Ціна All Your Base (AYB)
Поточна ціна All Your Base (AYB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 920.25K USD. Ціна AYB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності All Your Base:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.00K USD
- зміна ціни All Your Base протягом дня — +0.70%
- циркуляційна пропозиція – 1.99T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни All Your Base до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни All Your Base до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни All Your Base до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни All Your Base до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.70%
|30 днів
|$ 0
|-39.99%
|60 днів
|$ 0
|-8.20%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін All Your Base: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.74%
+0.70%
-26.88%
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