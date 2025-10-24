Інформація щодо ціни all you had to do was (NOTHING) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,0011783$ 0,0011783 $ 0,0011783 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -1,03% Зміна ціни (1 дн.) +1,28% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,78% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,78%

Актуальна ціна all you had to do was (NOTHING) становить --. За останні 24 години NOTHING торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NOTHING становить $ 0,0011783, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то NOTHING змінився на -1,03% за останню годину, +1,28% за 24 години та на +3,78% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо all you had to do was (NOTHING)

Ринкова капіталізація $ 10,99K$ 10,99K $ 10,99K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,99K$ 10,99K $ 10,99K Циркуляційне постачання 999,00M 999,00M 999,00M Загальна пропозиція 999 000 540,537851 999 000 540,537851 999 000 540,537851

Поточна ринкова капіталізація all you had to do was — $ 10,99K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NOTHING — 999,00M, зі загальною пропозицією 999000540.537851. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,99K.