Актуальна ціна all you had to do was сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни NOTHING до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни NOTHING на MEXC вже зараз.Актуальна ціна all you had to do was сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни NOTHING до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни NOTHING на MEXC вже зараз.

Докладніше про NOTHING

Інформація про ціну NOTHING

Офіційний вебсайт NOTHING

Токеноміка NOTHING

Прогноз ціни NOTHING

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип all you had to do was

Ціна all you had to do was (NOTHING)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 NOTHING до USD:

--
----
+1,20%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни all you had to do was (NOTHING) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:00:14 (UTC+8)

Інформація щодо ціни all you had to do was (NOTHING) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,0011783
$ 0,0011783$ 0,0011783

$ 0
$ 0$ 0

-1,03%

+1,28%

+3,78%

+3,78%

Актуальна ціна all you had to do was (NOTHING) становить --. За останні 24 години NOTHING торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NOTHING становить $ 0,0011783, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то NOTHING змінився на -1,03% за останню годину, +1,28% за 24 години та на +3,78% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо all you had to do was (NOTHING)

$ 10,99K
$ 10,99K$ 10,99K

--
----

$ 10,99K
$ 10,99K$ 10,99K

999,00M
999,00M 999,00M

999 000 540,537851
999 000 540,537851 999 000 540,537851

Поточна ринкова капіталізація all you had to do was — $ 10,99K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NOTHING — 999,00M, зі загальною пропозицією 999000540.537851. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,99K.

Історія ціни all you had to do was (NOTHING) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни all you had to do was до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни all you had to do was до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни all you had to do was до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни all you had to do was до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+1,28%
30 днів$ 0-20,70%
60 днів$ 0-98,13%
90 днів$ 0--

Що таке all you had to do was (NOTHING)

all you had to do was (symbol: nothing) is a community-driven meme asset issued as an SPL token on Solana. The project embraces a minimalist do-nothing narrative and positions the token as a social and cultural asset rather than a financial product. It aims to provide a simple way for users to participate in community activities such as social tipping, meme contests, and community events without complex mechanics or financial promises. The focus is on open participation, accessibility on Solana, and transparent on-chain availability via public DEX analytics and explorers.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс all you had to do was (NOTHING)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни all you had to do was (USD)

Скільки коштуватиме all you had to do was (NOTHING) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів all you had to do was (NOTHING) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо all you had to do was.

Перегляньте прогноз ціни all you had to do was вже зараз!

NOTHING до місцевих валют

Токеноміка all you had to do was (NOTHING)

Розуміння токеноміки all you had to do was (NOTHING) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена NOTHING зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про all you had to do was (NOTHING)

Скільки сьогодні коштує all you had to do was (NOTHING)?
Актуальна ціна NOTHING у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна NOTHING до USD?
Поточна ціна NOTHING до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація all you had to do was?
Ринкова капіталізація NOTHING — $ 10,99K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція NOTHING?
Циркуляційна пропозиція NOTHING — 999,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) NOTHING?
NOTHING досяг історичної максимальної ціни у 0,0011783 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) NOTHING?
Історична мінімальна ціна NOTHING становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі NOTHING?
Актуальний обсяг торгівлі NOTHING за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна NOTHING цього року?
NOTHING може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни NOTHING для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:00:14 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для all you had to do was (NOTHING)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 054,60
$111 054,60$111 054,60

+1,03%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 949,23
$3 949,23$3 949,23

+1,86%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16941
$0,16941$0,16941

+10,53%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,14
$192,14$192,14

+0,58%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$19,3350
$19,3350$19,3350

+25,39%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 949,23
$3 949,23$3 949,23

+1,86%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 054,60
$111 054,60$111 054,60

+1,03%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,14
$192,14$192,14

+0,58%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4413
$2,4413$2,4413

+1,34%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 125,23
$1 125,23$1 125,23

-0,41%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6418
$0,6418$0,6418

+541,80%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000715
$0,00000715$0,00000715

+301,68%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$55,20
$55,20$55,20

+124,02%

Логотип Flux AI

Flux AI

FLUXAI

$0,0004192
$0,0004192$0,0004192

+97,17%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5754
$0,5754$0,5754

+91,80%