Токеноміка All Will Retire (AWR) Дізнайтеся ключову інформацію про All Will Retire (AWR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація All Will Retire (AWR) AWR is a community of people bullish on themselves and that are aping their futures 💎🤲 until retirement. Rather than look inwardly to Crypto Twitter/crypto community to drive value to our holders we look outwardly to develop new age retail demographics that aren't inclined to crypto but rather ideals, values, and identity. AWR markets to this demographic to fulfill their emotional needs around their ideals, values, and identity. In other words we don't want to be a coin created off of a meme - we created AWR to be representative of the cultural fascination of the moment. We are the meme. We are the meme of so many rags to riches stories of others - or of those whose lives after better off because they embraced the "AWR lifestyle." Офіційний вебсайт: https://www.allwillretire.com/ Купити AWR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни All Will Retire (AWR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена All Will Retire (AWR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,56M $ 3,56M $ 3,56M Загальна пропозиція: $ 999,67M $ 999,67M $ 999,67M Циркуляційна пропозиція: $ 964,67M $ 964,67M $ 964,67M FDV (повністю розведена вартість): $ 3,69M $ 3,69M $ 3,69M Історичний максимум: $ 0,01505533 $ 0,01505533 $ 0,01505533 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00369951 $ 0,00369951 $ 0,00369951 Дізнайтеся більше про ціну All Will Retire (AWR)

Токеноміка All Will Retire (AWR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки All Will Retire (AWR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AWR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AWR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AWR, досліджуйте ціну токена AWR в реальному часі!

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