Ціна All Will Retire (AWR)
Поточна ціна All Will Retire (AWR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 565.67K USD. Ціна AWR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності All Will Retire:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 968.03K USD
- зміна ціни All Will Retire протягом дня — +2.45%
- циркуляційна пропозиція – 964.68M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни All Will Retire до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни All Will Retire до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни All Will Retire до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни All Will Retire до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.45%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін All Will Retire: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-27.42%
+2.45%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AWR is a community of people bullish on themselves and that are aping their futures 💎🤲 until retirement. Rather than look inwardly to Crypto Twitter/crypto community to drive value to our holders we look outwardly to develop new age retail demographics that aren't inclined to crypto but rather ideals, values, and identity. AWR markets to this demographic to fulfill their emotional needs around their ideals, values, and identity. In other words we don't want to be a coin created off of a meme - we created AWR to be representative of the cultural fascination of the moment. We are the meme. We are the meme of so many rags to riches stories of others - or of those whose lives after better off because they embraced the "AWR lifestyle."
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