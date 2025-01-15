Сьогоднішня ціна All Will Retire (AWR)

Поточна ціна All Will Retire (AWR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 565.67K USD. Ціна AWR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності All Will Retire:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 968.03K USD

- зміна ціни All Will Retire протягом дня — +2.45%

- циркуляційна пропозиція – 964.68M USD

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