Інформація щодо ціни All The Money (ATM) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +1,58% Зміна ціни (1 дн.) +3,60% Зміна ціни (за 7 дн.) +13,18% Зміна ціни (за 7 дн.) +13,18%

Актуальна ціна All The Money (ATM) становить --. За останні 24 години ATM торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ATM становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то ATM змінився на +1,58% за останню годину, +3,60% за 24 години та на +13,18% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо All The Money (ATM)

Ринкова капіталізація $ 1,84M$ 1,84M $ 1,84M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,00M$ 2,00M $ 2,00M Циркуляційне постачання 91,00B 91,00B 91,00B Загальна пропозиція 99 000 000 000,0 99 000 000 000,0 99 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація All The Money — $ 1,84M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ATM — 91,00B, зі загальною пропозицією 99000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,00M.