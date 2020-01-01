Токеноміка All Street Bets (BETS) Дізнайтеся ключову інформацію про All Street Bets (BETS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація All Street Bets (BETS) All Street $BETS is a freedom themed token on the Base network, with a practical 3% tax which includes charity contribution for anti-human trafficking. It represents freedom to transact, freedom of expression, and freedom from slavery, and is helping to facilitate a new decentralized Wall Street Bets rooted cultural movement. Офіційний вебсайт: https://allstreetbets.com/ Whitepaper: https://medium.com/@allstreetb/all-street-bets-shifting-the-financial-power-of-cultural-narratives-for-change-f8dffcc7ffb2 Купити BETS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни All Street Bets (BETS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена All Street Bets (BETS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 115,05K $ 115,05K $ 115,05K Історичний максимум: $ 0,0027772 $ 0,0027772 $ 0,0027772 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00001151 $ 0,00001151 $ 0,00001151 Дізнайтеся більше про ціну All Street Bets (BETS)

Токеноміка All Street Bets (BETS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки All Street Bets (BETS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BETS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BETS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BETS, досліджуйте ціну токена BETS в реальному часі!

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