Ціна All Street Bets (BETS)
Поточна ціна All Street Bets (BETS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BETS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності All Street Bets:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 147.14K USD
- зміна ціни All Street Bets протягом дня — +0.34%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни All Street Bets до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни All Street Bets до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни All Street Bets до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни All Street Bets до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.34%
|30 днів
|$ 0
|+0.16%
|60 днів
|$ 0
|-56.05%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін All Street Bets: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
+0.34%
-14.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
All Street $BETS is a freedom themed token on the Base network, with a practical 3% tax which includes charity contribution for anti-human trafficking. It represents freedom to transact, freedom of expression, and freedom from slavery, and is helping to facilitate a new decentralized Wall Street Bets rooted cultural movement.
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