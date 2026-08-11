Сьогоднішня ціна All in Dollo

Поточна ціна All in Dollo (DOLLO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1.48% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DOLLO до USD становить $ 0 за DOLLO.

All in Dollo наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 142,419, з циркуляційною пропозицією у 903.30M DOLLO. Протягом останніх 24 годин DOLLO торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.01046417, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DOLLO змінився на -0.06% за останню годину та на +31.39% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 35.41K.

Ринкова інформація щодо All in Dollo (DOLLO)

Ринкова капіталізація $ 142.42K$ 142.42K $ 142.42K Обсяг (за 24 год) $ 35.41K$ 35.41K $ 35.41K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 142.42K$ 142.42K $ 142.42K Циркуляційне постачання 903.30M 903.30M 903.30M Загальна пропозиція 999,930,496.586099 999,930,496.586099 999,930,496.586099

Поточна ринкова капіталізація All in Dollo — $ 142.42K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 35.41K. Циркуляційна пропозиція DOLLO — 903.30M, зі загальною пропозицією 999930496.586099. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 142.42K.