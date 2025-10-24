Інформація щодо ціни All In (ALLIN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,03731494 $ 0,03731494 $ 0,03731494 Мін. за 24 год $ 0,03794909 $ 0,03794909 $ 0,03794909 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,03731494$ 0,03731494 $ 0,03731494 Макс. за 24 год $ 0,03794909$ 0,03794909 $ 0,03794909 Рекордний максимум $ 4,51$ 4,51 $ 4,51 Найнижча ціна $ 0,03478359$ 0,03478359 $ 0,03478359 Зміна ціни (за 1 год) 0,00% Зміна ціни (1 дн.) +0,44% Зміна ціни (за 7 дн.) -10,57% Зміна ціни (за 7 дн.) -10,57%

Актуальна ціна All In (ALLIN) становить $0,03761897. За останні 24 години ALLIN торгувався між мінімумом у $ 0,03731494 і максимумом у $ 0,03794909, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ALLIN становить $ 4,51, тоді як його історичний мінімум — $ 0,03478359.

Що стосується короткострокових результатів, то ALLIN змінився на 0,00% за останню годину, +0,44% за 24 години та на -10,57% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо All In (ALLIN)

Ринкова капіталізація $ 34,66K$ 34,66K $ 34,66K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 37,47K$ 37,47K $ 37,47K Циркуляційне постачання 921,44K 921,44K 921,44K Загальна пропозиція 995 994,0 995 994,0 995 994,0

Поточна ринкова капіталізація All In — $ 34,66K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ALLIN — 921,44K, зі загальною пропозицією 995994.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 37,47K.