Токеноміка Alkimi ($ADS) Дізнайтеся ключову інформацію про Alkimi ($ADS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Alkimi ($ADS) Alkimi is a decentralized advertising exchange built on a Direct Acyclic Graph and using an ERC20 Token. By using the OpenRTB standards for programmatic advertising, Alkimi will host a media exchange auction in real-time on chain by developing a hosted state channel, AlEx. This makes Alkimi the worlds first Decentralised Advertising Exchange. Alkimi is facilitating a programmatic exchange that will provide cost savings and fraud prevention for all stakeholders in the advertising industry by using a network of distributed Nodes. Alkimi is 10X cheaper than the incumbents within the $500bn (2022) digital advertising industry. Alkimi has been developed to enable speed and security for complex data processing. Typically a transaction is completed with in 1/100th of a second allowing instant reconciliation for all participants. Офіційний вебсайт: https://www.alkimi.org Whitepaper: https://www.alkimi.org/docs/alkimi-whitepaper.pdf Купити $ADS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Alkimi ($ADS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Alkimi ($ADS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 16,19M $ 16,19M $ 16,19M Загальна пропозиція: $ 250,00M $ 250,00M $ 250,00M Циркуляційна пропозиція: $ 192,11M $ 192,11M $ 192,11M FDV (повністю розведена вартість): $ 21,07M $ 21,07M $ 21,07M Історичний максимум: $ 0,888267 $ 0,888267 $ 0,888267 Історичний мінімум: $ 0,04261546 $ 0,04261546 $ 0,04261546 Поточна ціна: $ 0,084206 $ 0,084206 $ 0,084206 Дізнайтеся більше про ціну Alkimi ($ADS)

Токеноміка Alkimi ($ADS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Alkimi ($ADS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $ADS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $ADS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $ADS, досліджуйте ціну токена $ADS в реальному часі!

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