Токеноміка Alkimi ($ADS)

Токеноміка Alkimi ($ADS)

Дізнайтеся ключову інформацію про Alkimi ($ADS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація Alkimi ($ADS)

Alkimi is a decentralized advertising exchange built on a Direct Acyclic Graph and using an ERC20 Token. By using the OpenRTB standards for programmatic advertising, Alkimi will host a media exchange auction in real-time on chain by developing a hosted state channel, AlEx. This makes Alkimi the worlds first Decentralised Advertising Exchange. Alkimi is facilitating a programmatic exchange that will provide cost savings and fraud prevention for all stakeholders in the advertising industry by using a network of distributed Nodes. Alkimi is 10X cheaper than the incumbents within the $500bn (2022) digital advertising industry. Alkimi has been developed to enable speed and security for complex data processing. Typically a transaction is completed with in 1/100th of a second allowing instant reconciliation for all participants.

Офіційний вебсайт:
https://www.alkimi.org
Whitepaper:
https://www.alkimi.org/docs/alkimi-whitepaper.pdf

Токеноміка та аналіз ціни Alkimi ($ADS)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Alkimi ($ADS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 16,19M
$ 16,19M$ 16,19M
Загальна пропозиція:
$ 250,00M
$ 250,00M$ 250,00M
Циркуляційна пропозиція:
$ 192,11M
$ 192,11M$ 192,11M
FDV (повністю розведена вартість):
$ 21,07M
$ 21,07M$ 21,07M
Історичний максимум:
$ 0,888267
$ 0,888267$ 0,888267
Історичний мінімум:
$ 0,04261546
$ 0,04261546$ 0,04261546
Поточна ціна:
$ 0,084206
$ 0,084206$ 0,084206

Токеноміка Alkimi ($ADS): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Alkimi ($ADS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів $ADS, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $ADS, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку $ADS, досліджуйте ціну токена $ADS в реальному часі!

Прогноз ціни $ADS

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Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.