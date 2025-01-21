Ціна ALITA GOLD (ALITA)
Поточна ціна ALITA GOLD (ALITA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ALITA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ALITA GOLD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.03 USD
- зміна ціни ALITA GOLD протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ALITA GOLD до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ALITA GOLD до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ALITA GOLD до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ALITA GOLD до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-97.82%
|60 днів
|$ 0
|-99.05%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ALITA GOLD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Alita Gold (ALITA) is a new and promising cryptocurrency project that combines elements of a game with real money withdrawal and staking opportunities. This token offers a unique ecosystem in which users can earn by playing a blockchain-based game and participating in the staking process. The essence of the game is that you need to create new areas daily and improve them by creating gnomes with a pickaxe, mines with minecarts; plant and grow carrots and other crops. For each improvement, the user is awarded ALITA tokens.
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