Сьогоднішня ціна ALITA (ALME)

Поточна ціна ALITA (ALME) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ALME до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ALITA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.24 USD

- зміна ціни ALITA протягом дня — +1.69%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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