Сьогоднішня ціна ALINA AI (ALINAINTEL)

Поточна ціна ALINA AI (ALINAINTEL) сьогодні становить 0.00056004 USD з ринковою капіталізацією $ 560.04K USD. Ціна ALINAINTEL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ALINA AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 602.09K USD

- зміна ціни ALINA AI протягом дня — -66.47%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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