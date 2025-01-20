Ціна ALINA AI (ALINAINTEL)
Поточна ціна ALINA AI (ALINAINTEL) сьогодні становить 0.00056004 USD з ринковою капіталізацією $ 560.04K USD. Ціна ALINAINTEL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ALINA AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 602.09K USD
- зміна ціни ALINA AI протягом дня — -66.47%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ALINA AI до USD становила $ -0.001110457028669473.
За останні 30 днів зміна ціни ALINA AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ALINA AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ALINA AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.001110457028669473
|-66.47%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ALINA AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.34%
-66.47%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ALINA (Algorithmic Learning and Integrated Network Analytics) represents a quantum leap in market intelligence technology, designed to revolutionize how traders interact with and understand cryptocurrency markets. Operating as your 24/7 crypto insider, ALINA processes and analyzes thousands of signals per minute, helping predict trends before they go mainstream. By bridging the gap between blockchain transparency and market-moving information, ALINA transforms raw data into actionable intelligence, enabling traders to stay ahead of market movements and capitalize on opportunities before they become obvious to the masses.
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