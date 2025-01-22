Ціна AliF Coin (ALIF)
Поточна ціна AliF Coin (ALIF) сьогодні становить 0.143645 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ALIF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AliF Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.42K USD
- зміна ціни AliF Coin протягом дня — +2.87%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AliF Coin до USD становила $ +0.00400921.
За останні 30 днів зміна ціни AliF Coin до USD становила $ -0.0679748106.
За останні 60 днів зміна ціни AliF Coin до USD становила $ -0.0093926305.
За останні 90 днів зміна ціни AliF Coin до USD становила $ -0.0060386684064946.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00400921
|+2.87%
|30 днів
|$ -0.0679748106
|-47.32%
|60 днів
|$ -0.0093926305
|-6.53%
|90 днів
|$ -0.0060386684064946
|-4.03%
Останній аналіз цін AliF Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.01%
+2.87%
-2.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ALIF COIN is the first decentralized project in Indonesia that focuses on helping the first decentralized social services in Indonesia by utilizing blockchain technology in financial management. with guaranteed transparency through the use of blockchain technology ALIF COIN helps various social spaces in Indonesia with a sharing reward staking program which later some of the rewards that are managed on this staking platform are directly allocated to the wallet of social partners from the ALIF COIN community
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