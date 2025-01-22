Сьогоднішня ціна AliF Coin (ALIF)

Поточна ціна AliF Coin (ALIF) сьогодні становить 0.143645 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ALIF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AliF Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.42K USD

- зміна ціни AliF Coin протягом дня — +2.87%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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