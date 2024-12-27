Ціна AlienXChain (AIX)
Поточна ціна AlienXChain (AIX) сьогодні становить 0.01625768 USD з ринковою капіталізацією $ 2.03M USD. Ціна AIX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AlienXChain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.34M USD
- зміна ціни AlienXChain протягом дня — +0.55%
- циркуляційна пропозиція – 125.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AlienXChain до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AlienXChain до USD становила $ -0.0049672219.
За останні 60 днів зміна ціни AlienXChain до USD становила $ -0.0062155386.
За останні 90 днів зміна ціни AlienXChain до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.55%
|30 днів
|$ -0.0049672219
|-30.55%
|60 днів
|$ -0.0062155386
|-38.23%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AlienXChain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.13%
+0.55%
-0.47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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