Сьогоднішня ціна AlienXChain (AIX)

Поточна ціна AlienXChain (AIX) сьогодні становить 0.01625768 USD з ринковою капіталізацією $ 2.03M USD. Ціна AIX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AlienXChain:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.34M USD

- зміна ціни AlienXChain протягом дня — +0.55%

- циркуляційна пропозиція – 125.00M USD

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