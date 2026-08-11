Сьогоднішня ціна Aliens are real

Поточна ціна Aliens are real (ALIENS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 6,53% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ALIENS до USD становить $ 0 за ALIENS.

Aliens are real наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 236 020, з циркуляційною пропозицією у 995,35M ALIENS. Протягом останніх 24 годин ALIENS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ALIENS змінився на +0,37% за останню годину та на -14,03% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 26,79K.

Ринкова інформація щодо Aliens are real (ALIENS)

Ринкова капіталізація $ 236,02K$ 236,02K $ 236,02K Обсяг (за 24 год) $ 26,79K$ 26,79K $ 26,79K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 236,02K$ 236,02K $ 236,02K Циркуляційне постачання 995,35M 995,35M 995,35M Загальна пропозиція 995 346 527,991992 995 346 527,991992 995 346 527,991992

Поточна ринкова капіталізація Aliens are real — $ 236,02K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 26,79K. Циркуляційна пропозиція ALIENS — 995,35M, зі загальною пропозицією 995346527.991992. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 236,02K.