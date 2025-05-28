Ціна Aliens (ALIENS)
Поточна ціна Aliens (ALIENS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12,09K USD. Ціна ALIENS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aliens:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Aliens протягом дня — -2,67%
- циркуляційна пропозиція – 951,30M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aliens до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Aliens до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Aliens до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Aliens до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2,67%
|30 днів
|$ 0
|-8,18%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Aliens: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,56%
-2,67%
+7,50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Aliens is a new project on Solana where a new Alien language is created and inscribed into Solana blocks. A whole alien civilization lives on-chain. Roadmap: Translator for users holding 0.5% (will be adjusted as we progress) Chats inscribed into the Solana chain and Database for Inscription PDAs(Aliens Data) Redeem Aliens Planets Missions on-chain Mint Land on Planets
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