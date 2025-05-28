Сьогоднішня ціна Aliens (ALIENS)

Поточна ціна Aliens (ALIENS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12,09K USD. Ціна ALIENS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aliens:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Aliens протягом дня — -2,67%

- циркуляційна пропозиція – 951,30M USD

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