Ціна AlienForm (A4M)
Поточна ціна AlienForm (A4M) сьогодні становить 0.00001145 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна A4M до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AlienForm:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 34.00K USD
- зміна ціни AlienForm протягом дня — -37.62%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AlienForm до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AlienForm до USD становила $ -0.0000060124.
За останні 60 днів зміна ціни AlienForm до USD становила $ -0.0000079542.
За останні 90 днів зміна ціни AlienForm до USD становила $ -0.00003113789604756149.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-37.62%
|30 днів
|$ -0.0000060124
|-52.51%
|60 днів
|$ -0.0000079542
|-69.46%
|90 днів
|$ -0.00003113789604756149
|-73.11%
Останній аналіз цін AlienForm: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.46%
-37.62%
-50.78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Led by a Board of Directors, AlienForm (A4M) is an innovative, decentralized digital assets project that stands at the forefront of transparency, community-led governance, and accountability. With a steadfast commitment to these principles, AlienForm aims to build trust and credibility within the crypto space. This is achieved through a combination of measures, including the use of multi-signature (multi-sig) wallets and the regular publication of monthly financial reports.
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