Сьогоднішня ціна AlienForm (A4M)

Поточна ціна AlienForm (A4M) сьогодні становить 0.00001145 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна A4M до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AlienForm:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 34.00K USD

- зміна ціни AlienForm протягом дня — -37.62%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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