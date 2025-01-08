Сьогоднішня ціна AlienB (ALIENB)

Поточна ціна AlienB (ALIENB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 37.47K USD. Ціна ALIENB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AlienB:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.55K USD

- зміна ціни AlienB протягом дня — -6.36%

- циркуляційна пропозиція – 20.00B USD

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