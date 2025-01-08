Ціна AlienB (ALIENB)
Поточна ціна AlienB (ALIENB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 37.47K USD. Ціна ALIENB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AlienB:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.55K USD
- зміна ціни AlienB протягом дня — -6.36%
- циркуляційна пропозиція – 20.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AlienB до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AlienB до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни AlienB до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AlienB до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.36%
|30 днів
|$ 0
|-28.95%
|60 днів
|$ 0
|-10.80%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AlienB: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.99%
-6.36%
-12.86%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AlienB Token is a crypto asset developed by Bitci Borsa Teknoloji Anonim Limited on Bitcichain. AlienB is Turkiye's first domestic Meme Token project. Furthermore, AlienB aims to draw its strength from the community and grow with the support of the community. This innovative digital asset will determine its direction in the crypto ecosystem not through the development of a specific core team, but through the management and decisions of the community.
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