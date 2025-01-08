Ціна Alien Chicken Farm (ACF)
Поточна ціна Alien Chicken Farm (ACF) сьогодні становить 0.833255 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ACF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Alien Chicken Farm:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 164.30 USD
- зміна ціни Alien Chicken Farm протягом дня — -9.61%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Alien Chicken Farm до USD становила $ -0.0885898178798752.
За останні 30 днів зміна ціни Alien Chicken Farm до USD становила $ -0.5054479000.
За останні 60 днів зміна ціни Alien Chicken Farm до USD становила $ -0.4316966666.
За останні 90 днів зміна ціни Alien Chicken Farm до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0885898178798752
|-9.61%
|30 днів
|$ -0.5054479000
|-60.65%
|60 днів
|$ -0.4316966666
|-51.80%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Alien Chicken Farm: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-9.61%
-51.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Alien Chicken farm(ACF) is the simplest Play-And-Earn game on the Solana Blockchain and one of the first games on Solana to Go-Live. Alien Chicken Farm is inspired by classic breeding and town-space real-time strategy games ACF players [aka farmers] can earn by: 1. Breeding Chickens and selling them on the marketplace. 2. Collecting and breeding rare Chickens 3. Breeding and Culling Chickens for $FEED tokens that are needed to breed Chickens. Starting in May 2022, the players can buy the Alien Chicken Farm governance token, $ACF, which represents a real slice of the game universe as it has governance rights & dividends built into it. [To be activated in late-2022] ACF is built as a fun and educational way to introduce the world to blockchain and the P2E ecosystem in the simplest gameplay possible.
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