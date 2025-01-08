Сьогоднішня ціна Alien Chicken Farm (ACF)

Поточна ціна Alien Chicken Farm (ACF) сьогодні становить 0.833255 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ACF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Alien Chicken Farm:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 164.30 USD

- зміна ціни Alien Chicken Farm протягом дня — -9.61%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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