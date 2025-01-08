Ціна AliceNet (ALCA)
Поточна ціна AliceNet (ALCA) сьогодні становить 0.01178955 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ALCA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AliceNet:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 675.24 USD
- зміна ціни AliceNet протягом дня — -7.70%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AliceNet до USD становила $ -0.00098380304592198.
За останні 30 днів зміна ціни AliceNet до USD становила $ -0.0012702108.
За останні 60 днів зміна ціни AliceNet до USD становила $ +0.0017816698.
За останні 90 днів зміна ціни AliceNet до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00098380304592198
|-7.70%
|30 днів
|$ -0.0012702108
|-10.77%
|60 днів
|$ +0.0017816698
|+15.11%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AliceNet: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-7.70%
+10.98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? AliceNet is a Layer 2 blockchain designed to enable trusted transactions and verifiable proofs of data across Web3. What makes your project unique? AliceNet is a layer 2 Proof-of-Stake blockchain with a UTXO model. History of your project. AliceNet was originally built to solve long-standing issues in the AdTech space. What’s next for your project? We believe AliceNet can become the underlying utility layer to power everything from voting protocols to state channels to payment channels to bridges. What can your token be used for? ALCA is the governance token for AliceNet.
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