Сьогоднішня ціна AliceNet (ALCA)

Поточна ціна AliceNet (ALCA) сьогодні становить 0.01178955 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ALCA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AliceNet:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 675.24 USD

- зміна ціни AliceNet протягом дня — -7.70%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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