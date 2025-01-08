Сьогоднішня ціна Alibaba Tokenized Stock Defichain (DBABA)

Поточна ціна Alibaba Tokenized Stock Defichain (DBABA) сьогодні становить 2.71 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DBABA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Alibaba Tokenized Stock Defichain:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.70 USD

- зміна ціни Alibaba Tokenized Stock Defichain протягом дня — -24.03%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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