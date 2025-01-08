Ціна Alibaba Tokenized Stock Defichain (DBABA)
Поточна ціна Alibaba Tokenized Stock Defichain (DBABA) сьогодні становить 2.71 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DBABA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Alibaba Tokenized Stock Defichain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.70 USD
- зміна ціни Alibaba Tokenized Stock Defichain протягом дня — -24.03%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Alibaba Tokenized Stock Defichain до USD становила $ -0.85880148356358.
За останні 30 днів зміна ціни Alibaba Tokenized Stock Defichain до USD становила $ -2.3653600860.
За останні 60 днів зміна ціни Alibaba Tokenized Stock Defichain до USD становила $ +0.0478604970.
За останні 90 днів зміна ціни Alibaba Tokenized Stock Defichain до USD становила $ -7.313014743261495.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.85880148356358
|-24.03%
|30 днів
|$ -2.3653600860
|-87.28%
|60 днів
|$ +0.0478604970
|+1.77%
|90 днів
|$ -7.313014743261495
|-72.96%
Останній аналіз цін Alibaba Tokenized Stock Defichain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.04%
-24.03%
-42.15%
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৳330.078
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₴115.2834
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|1 DBABA до KZT
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฿93.6305
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|1 DBABA до HKD
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