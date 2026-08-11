Сьогоднішня ціна Ali for fx protocol by Virtuals

Поточна ціна Ali for fx protocol by Virtuals (FX) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FX до USD становить $ 0 за FX.

Ali for fx protocol by Virtuals наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 17 955,76, з циркуляційною пропозицією у 989,44M FX. Протягом останніх 24 годин FX торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00163882, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці FX змінився на -- за останню годину та на -2,03% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Ali for fx protocol by Virtuals (FX)

Ринкова капіталізація $ 17,96K$ 17,96K $ 17,96K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 18,05K$ 18,05K $ 18,05K Циркуляційне постачання 989,44M 989,44M 989,44M Загальна пропозиція 994 444 490,6525567 994 444 490,6525567 994 444 490,6525567

Поточна ринкова капіталізація Ali for fx protocol by Virtuals — $ 17,96K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FX — 989,44M, зі загальною пропозицією 994444490.6525567. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 18,05K.