Ціна AlgoStable (STBL)
Поточна ціна AlgoStable (STBL) сьогодні становить 1.057 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STBL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AlgoStable:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 839.81 USD
- зміна ціни AlgoStable протягом дня — -3.14%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AlgoStable до USD становила $ -0.03437255533207.
За останні 30 днів зміна ціни AlgoStable до USD становила $ -0.1105268962.
За останні 60 днів зміна ціни AlgoStable до USD становила $ +0.0562853557.
За останні 90 днів зміна ціни AlgoStable до USD становила $ +0.0526609550108717.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.03437255533207
|-3.14%
|30 днів
|$ -0.1105268962
|-10.45%
|60 днів
|$ +0.0562853557
|+5.33%
|90 днів
|$ +0.0526609550108717
|+5.24%
Останній аналіз цін AlgoStable: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.35%
-3.14%
+1.02%
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