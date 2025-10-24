Інформація щодо ціни AlgonFX (ALG) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00107509$ 0,00107509 $ 0,00107509 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +1,08% Зміна ціни (1 дн.) +2,88% Зміна ціни (за 7 дн.) -20,06% Зміна ціни (за 7 дн.) -20,06%

Актуальна ціна AlgonFX (ALG) становить --. За останні 24 години ALG торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ALG становить $ 0,00107509, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то ALG змінився на +1,08% за останню годину, +2,88% за 24 години та на -20,06% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо AlgonFX (ALG)

Ринкова капіталізація $ 607,59K$ 607,59K $ 607,59K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 607,59K$ 607,59K $ 607,59K Циркуляційне постачання 999,94M 999,94M 999,94M Загальна пропозиція 999 944 220,9414437 999 944 220,9414437 999 944 220,9414437

Поточна ринкова капіталізація AlgonFX — $ 607,59K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ALG — 999,94M, зі загальною пропозицією 999944220.9414437. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 607,59K.