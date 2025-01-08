Ціна Algomint (GOMINT)
Поточна ціна Algomint (GOMINT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GOMINT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Algomint:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 57.20 USD
- зміна ціни Algomint протягом дня — -6.61%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Algomint до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Algomint до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Algomint до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Algomint до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.61%
|30 днів
|$ 0
|-8.66%
|60 днів
|$ 0
|+75.36%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Algomint: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.25%
-6.61%
+12.42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Algomint launched on mainnet on 22nd November 2021 by a team of entrepreneurs, technologists, and business developers based in Australia, Canada, India, and Europe. It is currently a centralised bridge storing BTC and ETH in custody Copper.co, while minting synthetic assets on Algorand. The team has launched its governance token goMINT on 30 Mar 2022 on 3 Algorand DEXes, including Tinyman, PACT, AlgoFi. Next on the roadmap include USD and gold tokens, stable coin baskets, aggregation and arbitrage capabilities, essentially building the bridge into a multi-chain liquidity network.
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