Сьогоднішня ціна Algola

Поточна ціна Algola (ALO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 45,79% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ALO до USD становить $ 0 за ALO.

Algola наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 16 637,19, з циркуляційною пропозицією у 1,00B ALO. Протягом останніх 24 годин ALO торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ALO змінився на -12,21% за останню годину та на +38,20% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Algola (ALO)

Ринкова капіталізація $ 16,64K$ 16,64K $ 16,64K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 16,64K$ 16,64K $ 16,64K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Algola — $ 16,64K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ALO — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 16,64K.