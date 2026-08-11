Сьогоднішня ціна Algo Pub

Поточна ціна Algo Pub (ALGOPUB) сьогодні становить $ 0, зі зміною 28,55% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ALGOPUB до USD становить $ 0 за ALGOPUB.

Algo Pub наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 21.365, з циркуляційною пропозицією у 800,83M ALGOPUB. Протягом останніх 24 годин ALGOPUB торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ALGOPUB змінився на +%0,06 за останню годину та на -%0,28 за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Algo Pub (ALGOPUB)

Ринкова капіталізація $ 21,37K$ 21,37K $ 21,37K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 26,67K$ 26,67K $ 26,67K Циркуляційне постачання 800,83M 800,83M 800,83M Загальна пропозиція 999.729.610,044731 999.729.610,044731 999.729.610,044731

Поточна ринкова капіталізація Algo Pub — $ 21,37K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ALGOPUB — 800,83M, зі загальною пропозицією 999729610.044731. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 26,67K.