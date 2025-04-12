Ціна ALF TOKEN (ALF)
Поточна ціна ALF TOKEN (ALF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.38M USD. Ціна ALF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ALF TOKEN:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни ALF TOKEN протягом дня — +1.35%
- циркуляційна пропозиція – 59.27T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ALF TOKEN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ALF TOKEN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ALF TOKEN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ALF TOKEN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.35%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ALF TOKEN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.16%
+1.35%
-0.68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ALF Token is a next-generation utility token designed to power a dynamic and community-driven ecosystem. Built on the Ethereum blockchain, ALF Token introduces an innovative approach to decentralized finance (DeFi) by integrating sustainability, engagement, and real-world impact. At its core, ALF Token is not just another digital asset; it is the foundation of an interconnected network that rewards participation, enhances liquidity, and fosters long-term growth. Through its unique transaction tax mechanism, ALF ensures a balanced ecosystem by burning a portion of each transaction, redistributing rewards to holders, and allocating funds to meaningful causes. Beyond its technical capabilities, ALF Token embodies a vision of trust, transparency, and collective progress offering users a secure and engaging financial experience. By leveraging decentralized governance and advanced tokenomics, ALF empowers its community to drive decision-making and shape the future of digital finance.
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