Сьогоднішня ціна ALF TOKEN (ALF)

Поточна ціна ALF TOKEN (ALF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.38M USD. Ціна ALF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ALF TOKEN:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни ALF TOKEN протягом дня — +1.35%

- циркуляційна пропозиція – 59.27T USD

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